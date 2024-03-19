Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmek amacıyla oluşturduğu AOSB AR-GE/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu çalışmalarını sürdürüyor.
Sorunsuz, kesintisiz, ekonomik ve sürdürülebilir üretim imkanlarını katılımcılarına sunmasının yanı sıra firmaların rekabet şansını artıracak, karlılıklarını yükseltecek bir çok projenin hayata geçirildiği AOSB yönetimi, bölge üniversiteleri ve bağlı birimleriyle iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısı, AOSB'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya; bölgede faaliyet gösteren ve AR-GE ve Tasarım Merkezleri bulunan firmalar ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB PDO Birim Yöneticisi Özkan Özbek, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Gamze Gülen, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Sertaç Kul ve AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Ecem Nur Özkan katıldı.
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, katılımcı firmalarına her anlamda destek olmaya, iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, oldukça verimli geçen toplantıya katılan firma yetkililerine ve üniversite temsilcilerine katılımları için teşekkür etti.
Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının en önemli amacının teknolojik alt yapıyı güçlendirmek, yeni teknolojiler için bilgi üretmek, üretim sektöründe maliyeti düşürmek, kaliteyi ve verimi arttırmak, sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak olduğuna dikkati çeken Bölge Müdürü Akpınar, "Bilgiyi üretmek kadar ticarileştirmek de zorundayız" dedi.
Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇUMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Kaya ise laboratuvar alt yapıları ile gerçekleştirdikleri test, analiz hizmetleri hakkında bilgi verdi. Süreçler konusunda katılımcılarla istişarede bulunan Selli ve Kaya, AOSB yöneticilerine önemli katkılarından dolayı teşekkür ederek, işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.
Yeni fikirlerin ortaya çıkması, üniversite sanayi İşbirlikleri, aktif olan devlet desteklerine konsorsiyum oluşturularak ortak projelere başvurulması konularında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, merkezler arası iş birliğinin güçlenmesi, yeni kurulacak olan merkezlere öncülük edilmesi, mevcut merkezlerin niteliğinin üniversite akademisyenleri destekleri ile geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen KOBİ Buluşması İftar programına katıldı.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayında ilçe genelinde üretim yapan ekmek fırınlarını denetliyor. Denetimlerde hijyen kuralları, fiyat tarifesi ve ekmek gramajı gibi konular inceleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin NATO'nun inovasyon hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na 8 yeni merkezin katıldığını duyurdu. Böylece Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı. DIANA Programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe destek sağlıyor ve Türk şirketlerinin bu ağda yer almasının önemi vurgulanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyon açığı 2023 yılı sonunda 284,7 milyar dolar iken, 2024 ocak sonunda 300 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları azalırken, yükümlülükleri ise artış gösterdi. Bu durum net uluslararası yatırım pozisyon açığının artmasına neden oldu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Başkan Tarhan, yeni dönemde Küçük Sanayi Sitesi'nin moderleştirilmesi ve genişletilmesi için kapsamlı bir çalışma programı hazırladıklarını duyurdu.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali projesi hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Muğla'ya yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretilecek ve karbon emisyonu azaltılacak.
Para kazanma hırsı, belediyenin denetim yapmaması, eskiden tarımla anılan Sapanca'yı adeta mahvetti. Meyvesi ile ünlü ilçede artık tarlalardan bungalov yetişiyor. Ağaçların yok edildiği Sapanca beton yığınına dönmüş durumda.
Sizin düşünceleriniz neler ?