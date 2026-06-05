AOSB'den Enerji Verimliliği Eğitimi - Son Dakika
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AOSB'den Enerji Verimliliği Eğitimi

AOSB\'den Enerji Verimliliği Eğitimi
05.06.2026 10:08
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AOSB, sanayicilere sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği eğitimi verdi.

AOSB, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda sanayicilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. AOSB Akademi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle düzenlenen "TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi" eğitimi gerçekleşti.

İki gün süren eğitim programında; enerji yönetim sistemlerinin kurulumu, enerji performansının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, maliyet optimizasyonu ve sürdürülebilir enerji uygulamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Programda ayrıca enerji yönetim standartları, performans değerlendirme süreçleri, iyileştirme çalışmaları ve uluslararası standartlara uyum konuları detaylı olarak değerlendirildi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik

Eğitim süresince, küresel enerji tüketimindeki artış, fosil kaynakların azalması, sera gazı emisyonları ve enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki etkileri de kapsamlı biçimde değerlendirildi. Katılımcılar; enerji verimliliğinin yalnızca maliyet avantajı değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir gereklilik olduğuna ilişkin önemli bilgiler edindi.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; elektrik sistemlerinden motor ve pompa sistemlerine, aydınlatma çözümlerinden soğutma ve basınçlı hava sistemlerine kadar birçok başlıkta enerji verimliliği uygulamaları örneklerle aktarıldı. Sanayicilere, üretim kalitesinden ödün vermeden enerji tüketimini azaltmaya yönelik güncel yöntemler ve uygulama alanları hakkında teknik bilgiler sunuldu.

Rekabet gücünü artıracak bilgiler paylaşıldı

Program kapsamında, TS EN ISO 50001 standardının kuruluşlara sağladığı avantajlar da detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimlerde; enerji performansının sistematik biçimde yönetilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak uygulamalar üzerinde duruldu.

Katılımcılar, enerji yönetim sistemlerinin işletmelere sağlayacağı katkılar konusunda kapsamlı bilgi edinirken; uygulamaya yönelik örnek çalışmalar ve pratik çözümlerle süreçlerin daha etkin yönetilmesine ilişkin önemli kazanımlar elde etti.

"Sürdürülebilir üretim tercih değil, zorunluluk"

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, enerji yönetimi ve verimlilik konularının sanayi kuruluşları açısından her geçen gün daha kritik hale geldiğini belirterek, sürdürülebilir üretim anlayışının güçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Akpınar, "Enerji maliyetlerinin arttığı, çevresel sorumlulukların daha fazla önem kazandığı bir dönemde; sanayicilerimizin uluslararası standartlara uyum sağlaması büyük önem taşıyor. TS EN ISO 50001 standardı, işletmelerimize yalnızca enerji tasarrufu değil; aynı zamanda rekabet gücü, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından da önemli katkılar sunuyor. AOSB olarak sanayicilerimizin dönüşüm yolculuğunda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, eğitime katkı sunan Türk Standardları Enstitüsü yetkililerine ve programa katılım sağlayan tüm sanayicilere teşekkür ederek, AOSB Akademi çatısı altında sanayicilerin gelişimine katkı sağlayacak eğitim programlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AOSB'den Enerji Verimliliği Eğitimi - Son Dakika

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