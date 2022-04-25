Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor

25.04.2022 08:38
Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimde yaşanan maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık yüzde 25 zam geleceği belirtiliyor. Zam oranının Türkiye'deki son tüketiciye yansımasının daha fazla olması bekleniyor.

Otomobil fiyatlarına yeni zamlar kapıda. Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte fabrikalarda üretim maliyetlerinin rekor seviyelere ulaşması, mayıs ayından başlayarak otomobillerde yeni zamları da beraberinde getirecek.

Türkiye'de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20'lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'e açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan yeni zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini belirtti. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO'nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

PAZARI YATIRIMCI CANLI TUTUYOR

Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, "Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30'luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25'e yakın bir zam beklentisi var" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, "Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enflasyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye'ye yüzde 25 zamlı gelecek" diye konuştu.

"Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış" diyen Gülan, Türkiye'deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan Alp Gülan, fiyatların artacağı beklentisinin yatırımcıları harekete geçirdiğini belirterek, "Yatırım amaçlı otomobil alanlar pazarın bir nebze de olsa canlı kalmasını sağlıyor" dedi.

ODD BAŞKANI BOZKURT: FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız" dedi.

Bozkurt, son yıllarda Türkiye'de otomobil fiyatlarının önemli oranda artmasının satışlara da olumsuz yansıdığına vurgu yaparak, "Çip krizi hiç gündemde olmasaydı ve dilediğimiz kadar araç tedarik edebilseydik bile bu fiyatlar, döviz kurunun seviyesi ve mevcut kredi imkanları ile en fazla geçen yılı yakalardık" dedi.

YORUMLAR (1)
500
Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı Son dakika haberi... Motosiklete çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında Son dakika haberi... Motosiklete çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında

İkinci El Otomobil Satışı, İkinci El Araç, Otomobil, Araba, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:17 Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ'cülerle görüşmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement