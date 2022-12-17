Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Benzinin ardından motorin de zamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Benzinin ardından motorin de zamlandı

17.12.2022 00:31

Dün benzine gelen 1 lira 8 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 23 lirayı geçti.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 70 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 80 kuruşa, Ankara'da 23 liraya, İzmir'de ise 23 lira 6 kuruşa çıktı.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta ise benzine 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor Birleşik Kamu-İş'ten Ankara'da Bütçe Protestosu: 'Yüzde 75'in Altında Yapılacak Her Zam Bizim İçin Grev Sebebidir' Birleşik Kamu-İş'ten Ankara'da Bütçe Protestosu: 'Yüzde 75'in Altında Yapılacak Her Zam Bizim İçin Grev Sebebidir'

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Benzinin ardından motorin de zamlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Benzinin ardından motorin de zamlandı
00:13 Polisin ihtarına ateşle karşılık verdiler! Ölü ve yaralılar var
00:13 Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından hayal kırıklığı yaratan cevap!
23:52 Bakımsızlıktan ölen 6 yaşındaki Elif'in amcası ile halası tutuklandı
23:11 Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi
23:03 2023 bütçesi TBMM'de kabul edildi! İşte kurumlara ayrılan ödenekler...
23:05 Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu
22:35 CHP ilk kez tarih verdi! 6'lı masanın adayı ne zaman belli olacak?
21:17 18 yaşındaki genç kızı kaçırıp çiftlik evinde günlerce istismar eden çete çökertildi! Çete lideri sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis edildi
21:16 Hülya Avşar duş sonrası pozuyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 01:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Benzinin ardından motorin de zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement