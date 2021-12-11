Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi

İstanbul'da vale çilesi bitmek bilmiyor. Güvenle teslim ettiğiniz araçlar ya zarar görüyor ya da hiç beklemediğiniz bir anda evinize bir ceza makbuzu geliyor.

"2 HAFTA SONRA EVİME CEZA MAKBUZU GELDİ"

Bu kez mağduriyeti CNN TÜRK muhabiri Meltem Bozbeyoğlu yaşadı. Bozbeyoğlu yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"28 Kasım günü aracımla birlikte, Rumeli Hisarı'na geldim ve aracımı da valeye verdim. Ancak her şeyin iyi gittiğini sanarken, daha sonra resmen şoku yaşadım. Tam 2 hafta sonra evime bir trafik cezası makbuzu geldi. Makbuzda valeler 28 Kasım günü aracımı park yapılmaz levhasının olduğu noktaya park etmişler. Ceza bedeli de 144 lira."

"ŞİRKETİN FİŞ VERME ZORUNLULUĞU VAR"

Peki böyle bir problemle karşılaşıldığı an ne yapmak gerekiyor? Uzmanlar konuya şu sözlerle açıklık getiriyor: "Yönetmeliğe göre vale hizmeti veren şirketin size bir fiş verme zorunluluğu var. Siz bu fişi gösterdiğiniz zaman, orada olduğunuzu ve aracınızı teslim ettiğinizi ispatlayabiliyorsunuz. Verilen ceza kanuna uygun olduğu için yasak park nedeniyle trafik cezasına itiraz edilemiyor. Siz bu trafik cezasına itiraz edemediğiniz için, sizi zarara sokan vale hizmetinden bu zararınızı talep edebiliyorsunuz."