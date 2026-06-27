Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 61 safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhalede geçici teminat tay başına 100 bin lira olacak.
İhale 21 Temmuz'da saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.???????
İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" adresinden ve işletmeden temin edebilecek.
e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.
Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif sunmasına izin verilmeyecek.
Son Dakika › Ekonomi › Arap Tayları İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?