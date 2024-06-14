Ardian ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Heathrow Havalimanı'nın yüzde 37,6 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Ekonomi

Ardian ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Heathrow Havalimanı'nın yüzde 37,6 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı

Özel sermaye şirketi Ardian ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Heathrow Havalimanı'nın yüzde 37,6 hissesini 3,26 milyar sterline satın almak üzere anlaşmaya vardı. Ardian'ın havalimanı hisselerini satın almak üzere geçen yıl sonu teklif ettiği anlaşma revize edildi ve Heathrow'un mevcut en büyük hissedarı İspanyol Ferrovial tarafından kabul edildi. Böylece, Ardian Heathrow Havalimanı'nın yüzde 22,6'sını ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yüzde 15'ini satın almak için revize edilmiş bir anlaşma imzaladı. Daha önceki anlaşmada Ferrovial'in yüzde 25 hissesini 3 milyar dolara satacağı açıklanırken, revize anlaşmada toplam yüzde 37,6 hisse için satış değeri paylaşılmadı.

14.06.2024 19:11
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Özel sermaye şirketi Ardian ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Heathrow Havalimanı'nın yüzde 37,6 hissesini 3,26 milyar sterline satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Ardian'dan yapılan açıklamaya göre, Ardian'ın havalimanı hisselerini satın almak üzere geçen yıl sonu teklif ettiği anlaşma revize edildi ve Heathrow'un mevcut en büyük hissedarı İspanyol Ferrovial tarafından kabul edildi.

Böylece, Ardian Heathrow Havalimanı'nın yüzde 22,6'sını ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yüzde 15'ini satın almak için revize edilmiş bir anlaşma imzaladı.

Daha önceki anlaşmada Ferrovial'in yüzde 25 hissesini 3 milyar dolara satacağı açıklanırken, revize anlaşmada toplam yüzde 37,6 hisse için satış değeri paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardian ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Heathrow Havalimanı'nın yüzde 37,6 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı - Son Dakika

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