Arı üreticilerine şeker desteği - Son Dakika
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Arı üreticilerine şeker desteği

22.04.2022 14:14
Arı üreticilerine şeker desteği

Malatya'da arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.

Malatya'da arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.

2022 yılı üretim sezonu başlarken bal arılarının ilkbahara güçlü bir şekilde girebilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş tarafından Malatya arıcılarına dağıtılmak üzere tahsis edilmiş olan 243 ton şekerin dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım programına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Selami Aygen, Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak ve arı yetiştiricileri katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit yaptığı açıklamada, arıcılık sistemine kayıtlı arı yetiştiricilerine 243 ton toz şeker dağıtımı yapıldığını belirterek, "İlimizde Arıcılık Sistemine kayıtlı bin 178 arıcımız, toplam 87 bin 221 adet kovanda üretim yapmaktadır. Üreticilerimizin yaşadığı girdi maliyeti yükseklikleri ile birlikte, bal arılarının üretim sezonuna güçlü çıkabilmeleri ve verimli bir üretim sezonu geçirebilmemiz için Bakanlığımız ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından İlimiz arılı kovanları için toplam 243 ton toz şeker tahsisi yapılmıştır. Bu desteğe üreticilerimizden büyük bir talep olmuş ve toz şeker dağıtımı yüzde 90 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yürütülen bu çalışmalar neticesinde arıcılarımız için başarılı bir üretim sezonu olmasını diliyorum" dedi.

Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak ise üreticilere destek verilmesinin önemini anlatarak, "Devletimiz bugün ki zorlu ekonomik şartlar altında yetiştiricilerimize destek sağladı. Biz üreticilerden desteğini esirgemeyen emeği geçenlere, yetiştiriciler adına teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah mevsim koşulları iyi olur, Allah nasip ederse bu sene bal üretiminde geçmiş yıllara nazaran yüksek verim beklemekteyiz" diye konuştu. - MALATYA

Arı üreticilerine şeker desteği
Arı üreticilerine şeker desteği
Arı üreticilerine şeker desteği
Arı üreticilerine şeker desteği

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Şeker Fabrikaları, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arı üreticilerine şeker desteği - Son Dakika


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