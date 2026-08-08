Arsuz'da Balık Hasadı İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsuz'da Balık Hasadı İncelemesi

Arsuz\'da Balık Hasadı İncelemesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Eroğlu, Arsuz'da yıllık 16 bin ton çipura ve levrek üretimini yerinde inceledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, balık hasadına katılarak üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Arsuz'da üretilen yaklaşık 16 bin ton çipura ve levreğin büyük bölümünün Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Pirinçlik Mahallesi açıklarında gerçekleştirilen balık hasadına katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Kaymakam Eroğlu; işletme sahibi Orhan Ünçel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ve kurum personelinden hasat süreci, üretim kapasitesi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, işletmenin 630 bin metrekarelik deniz üretim alanında yılda 12 ila 13 bin ton çipura ve levrek üretimi gerçekleştirdiğini, üretilen balıkların büyük bölümünün başta İtalya, İspanya ve Portekiz olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.

Arsuz'da faaliyet gösteren iki su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin ise toplam 730 bin metrekare deniz üretim alanında yıllık yaklaşık 16 bin ton çipura ve levrek üretimiyle ülke ekonomisine ve su ürünleri ihracatına katkı sunduğu ifade edildi.

Kaymakam Fatih Eroğlu, su ürünleri yetiştiriciliğinin Arsuz'un üretim gücünü artıran, istihdam oluşturan ve ihracata değer katan stratejik bir sektör olduğunu belirterek üreticilere bereketli ve başarılı bir üretim sezonu diledi.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arsuz'da Balık Hasadı İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 19:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: Arsuz'da Balık Hasadı İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.