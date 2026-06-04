Artvin Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi - Son Dakika
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Artvin Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi

Artvin Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi
04.06.2026 14:07
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Vali Ergün, barajlarda doluluk oranlarının risk oluşturmadığını ve suyun kontrollü yönetildiğini belirtti.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Borçka Barajı'nda yaptığı açıklamada, Çoruh Vadisi üzerindeki barajlarda doluluk oranlarının istenilen seviyelerin üzerine çıktığını belirterek, kontrollü su yönetimi sayesinde herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan Artvin'de, son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Borçka Barajı'nda incelemelerde bulunarak barajların doluluk oranları ve enerji üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artvin'in "barajlar kenti" olduğunu vurgulayan Ergün, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Yusufeli, Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının bugüne kadar yaklaşık 60 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 161 milyar lirayı aşan katkı sağladığını belirtti.

Vali Turan Ergün, "Türkiye'nin en yüksek iki barajı olan Yusufeli ve Deriner Barajları da ilimizde bulunuyor. Bu barajlarımız bugüne kadar yaklaşık 60 milyar kilovatsaat elektrik üretirken, ülke ekonomisine 161 milyar lirayı aşan katkı sundu. Bu yıl kış aylarında kar yağışı geçen yıla göre daha düşük seviyede gerçekleşti ancak bahar yağışlarının yoğun olmasıyla birlikte barajlarımızdaki doluluk oranları istediğimiz seviyelerin üzerine çıktı. Yusufeli Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 96 seviyesinde. Artvin Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Deriner Barajı'nda yüzde 75, Borçka Barajı'nda yüzde 88 ve Muratlı Barajı'nda ise yüzde 90'a yaklaşan bir doluluk söz konusu. Deriner Barajı'nda doluluk oranı yüzde 75 olduğu için dolu savaklar kapalı. Diğer barajlarımızda ise dolu savaklar açık durumda. Bunun nedeni, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yağışlar da dikkate alınarak uygulanan su yönetimi planıdır" dedi.

"Su tahliyesi kontrollü şekilde yapılıyor"

"Çoruh Vadisi üzerindeki barajlarımız aynı nehir üzerinde sıralandığı için bir barajdan çıkan su diğer barajın girdisi olarak kullanılabiliyor" diyen Ergün "Böylece bir damla su Artvin'de beş kez elektrik üretiminde değerlendiriliyor. Bu sistem hem enerji verimliliğini artırıyor hem de su yönetiminde önemli avantaj sağlıyor. Şu anda Yusufeli ve Artvin barajlarımız tamamen dolsa bile Deriner Barajı'nın mevcut kapasitesi sayesinde bu suyu aşağıya göndermeden tutabilecek durumdayız. Bu nedenle herhangi bir risk ya da sıkıntı söz konusu değil. Dolu savaklardan yapılan su tahliyeleri tamamen kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Bu tahliyelerin yerleşim yerleri açısından hiçbir riski bulunmuyor. Süreç, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve EÜAŞ tarafından planlı şekilde yürütülüyor. Artvin olarak bereketli bir bahar dönemi geçiriyoruz. Yağışların bu şekilde devam etmesi, ilimizde hidroelektrik enerji üretiminin de daha yüksek seviyelere ulaşmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Enerji, Artvin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi - Son Dakika

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