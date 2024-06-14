ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'ya Savunma Sistemleri İhracatı İçin Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'ya Savunma Sistemleri İhracatı İçin Sözleşme İmzaladı

ASELSAN, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki müşterilerinin kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatı için toplam bedeli 79,3 milyon dolar olan yurt dışı satış sözleşmeleri imzaladı. Bu sözleşmeler kapsamında denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar sistemi de ilk kez ihracat edilecektir.

14.06.2024 11:55
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ASELSAN, Asya ve Orta Doğu bölgesindeki müşterilerinin kullanımı için toplam bedeli yaklaşık 79,3 milyon dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için elektronik harp, radar, sonar sistemleri ve güdüm kitleri dahil olmak üzere savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 79 milyon 277 bin 900 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmeleri imzalamıştır. Denizaltı savunma harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar sisteminin ihracatı, söz konusu sözleşmeler kapsamında ilk kez gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'ya Savunma Sistemleri İhracatı İçin Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASELSAN, Asya ve Orta Doğu'ya Savunma Sistemleri İhracatı İçin Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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