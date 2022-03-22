ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi - Son Dakika
Üye Girişi

ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

22.03.2022 10:46
ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 32 milyon 550 bin 370 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına kapıda, İstanbul dahil 19 ili etkisi altına alacak
10:47 Eskişehir'de belediye başkanıydı, şimdi ise çaycılık yapıyor!
10:45 Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim
10:42 Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 200 TL olacak!
10:42 Uzman çavuş tarafından saldırıya uğradığını iddia etmişti! İlk kez konuşan Dr. Tahir Tarımer: Tutanak tutturabilirdim ama korktum
10:21 Zeynep Bastık, kışı hafif atlatıyor! Bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
10:08 Babasını öldüren genç, ''Anam, babam, yüreğim'' yazarak annesiyle fotoğraf paylaşmış!
10:04 Apple hizmetlerinde saatler süren kesintiler yaşandı! Kullanıcılar uygulamalara erişemedi
09:59 Ukraynalı doktorlar ülkelerine tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye'ye teşekkür etti!
09:51 Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 10:55:58. #1.12#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement