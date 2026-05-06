ASELSAN'dan Öğrencilere İhtisas Akademisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASELSAN'dan Öğrencilere İhtisas Akademisi

ASELSAN\'dan Öğrencilere İhtisas Akademisi
06.05.2026 02:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, Malatya'da öğrencilerle buluşarak şirketin hedeflerini anlattı.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, Malatya'da "İhtisas Akademisi" programı kapsamında öğrencilerle buluştu.

Yücel, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İnönü Üniversitesi iş birliğinde, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İhtisas Akademisi" programına katıldı.

Yücel, buradaki konuşmasında ASELSAN'ın Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yer aldığını belirtti.

ASELSAN'ın 50. yılını geride bıraktığını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Şimdi ise önümüzdeki 50 yılın temellerini atıyoruz. ASELSAN bu yıl itibarıyla dünyada sayılı savunma sanayi şirketleri arasında zannediyorum ki 11. sıraya yükseldi. Türkiye'nin en değerli şirketi oldu. Bununla yetinmiyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz."

ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulduğunu hatırlatan Yücel, şöyle devam etti:

"En çok savunma sanayi çalışanı istihdam eden şirket belki değiliz ama en çok mühendis istihdam eden şirketiz. Ciddi bir mühendis gücümüz var. Sürekli güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz. Sürekli ihracat kapasitemiz artıyor. Yurt dışına açılıyoruz, sanırım 98 ülkeye ulaştık. Dokunduğumuz ülke sayısı 98'i buldu. Malatya'da deprem sonrası bir şirket kurduk."

TÜGVA Malatya İl Başkanı Muhammed Malik Çiftçi de ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı'nın öğrencilerle buluşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Gençlerimizin sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirebilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Ortaokuldan üniversiteye kadar uzanan 11 farklı alanda gençlerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan Öğrencilere İhtisas Akademisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan Öğrencilere İhtisas Akademisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.