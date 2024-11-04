ASELSAN'dan TSK İçin 3 Sözleşme

Ekonomi

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güdüm Kitleri tedariki kapsamında toplam bedeli 316 milyon 567 bin 303,82 dolar ve 1 milyar 210 milyon 977 bin 796,42 lira olan 3 sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güdüm Kitleri tedariki kapsamında toplam bedeli 316 milyon 567 bin 303,82 dolar ve 1 milyar 210 milyon 977 bin 796,42 lira olan 3 sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.