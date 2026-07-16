Asetilen Üretim Tesisi Projesi Desteklendi - Son Dakika
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Asetilen Üretim Tesisi Projesi Desteklendi

Asetilen Üretim Tesisi Projesi Desteklendi
16.07.2026 16:39
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KUDAKA, 53'üncü Bakım Fabrikasında asetilen üretim tesisi için fizibilite desteği sağladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Yerleşkesinde Asetilen Üretim ve Dolum Tesisi Kurulması Fizibilite Çalışması" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 53'üncü Bakım Fabrika Müdürü Serdar Baltacıoğlu ile projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında, Erzincan'daki 53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesinde kurulması planlanan saatte 50 kilogram kapasiteli asetilen üretim ve dolum tesisinin teknik, ekonomik, çevresel, mali ve idari açıdan uygulanabilirliği kapsamlı bir fizibilite çalışmasıyla değerlendirilecek.

Hazırlanacak fizibilite raporunda yatırımın üretim modeli, yatırım maliyetleri, işletme yapısı, kapasite planlaması ve sürdürülebilirlik unsurları ayrıntılı şekilde analiz edilerek, yatırım karar süreçlerine bilimsel ve teknik altyapı sunulması hedefleniyor.

Yatırımın hayata geçirilmesiyle Türkiye genelindeki askeri birliklerin bakım, onarım ve üretim faaliyetlerinde kullanılan asetilen gazının güvenli, kesintisiz ve yerli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor. Projeyle dış tedarikçilere bağımlılığın azaltılması, tedarik güvenliğinin artırılması ve savunma sanayisinin üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlanması öngörülüyor.

KUDAKA tarafından desteklenen fizibilite çalışmasının, Erzincan'ın sanayi altyapısının geliştirilmesi, stratejik üretim kapasitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yatırımların önünü açması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asetilen Üretim Tesisi Projesi Desteklendi - Son Dakika

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