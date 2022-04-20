Asgari ücret bir aylık masrafı karşılıyor mu? İYİ Partili vekil bunu göstermek için markete çıktı: İşte sonuç - Son Dakika
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Asgari ücret bir aylık masrafı karşılıyor mu? İYİ Partili vekil bunu göstermek için markete çıktı: İşte sonuç

20.04.2022 14:56

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır, bir aylık asgari ücretle geçimin ne kadar zor olduğunu anlatmak için market alışverişine çıktı. Kira, fatura ve diğer temel ihtiyaçları 4.253 liralık asgari ücretten çıkaran vekil, kalan 1096 lirayla markete gitti. Marketten bir ailenin tüketeceğinden çok daha az ürün alabilen ve kasada 790 lira ödeyen Dikbayır çifti, kalan 306 TL ile bütün ay geçinebilmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve ailesi, 4.253 liralık asgari ücretin bir ailenin bir aylık masraflarını karşılamadığını kanıtlamak için bir video çekti.

MARKET İÇİN 1096 TL KALDI

Dikbayır; 4 bin 253 liralık asgari ücretten, kira ve faturalar gibi temel ödemeleri yaptıktan sonra kalan 1096 lira ile market alışverişine gitti. Ocak'ta aynı hesapla 41 ürün alabilen Dikbayır çifti, nisan ayında aynı ürünlerden sadece 28'ini alabildi.

Asgari ücretle alışverişe çıkan İYİ Partili vekil, vatandaşın içinde olduğu durumu özetledi

OCAKTA 40 YUMURTA ALIYORLARDI, NİSANDA 10'A DÜŞTÜ

Ümit Dikbayır ile eşi Nigar Dikbayır'ın markete gidip 'Milletin geçim derdi' adını verdiği çalışmaya göre, aile ocak ayında aldıkları 40 yumurtayı bu ay 10'a düşürmek zorunda kaldı. Marketten lüks sayılabilecek hiçbir şey almadıklarını belirten Dikbayır, çocuklar için bir sakız bile almadıklarını belirtti. Dikbayır ailesinin marketten aldıkları ürünler arasında bir kilo soğan, pirinç, bir litre sıvıyağ, 10'lu yumurta, tuvalet kağıdı, bulaşık sabunu ve birkaç parça daha yer aldı.

GEÇİNMEK İÇİN 306 LİRALARI KALDI

Kasada marketten aldıklarına 790 lira ödeyen çiftin elinde, ayın geri kalanında geçimlerini sağlamak için 306 lira kaldı. Bu durumun mümkün olmadığını söyleyen İYİ Partili isim, "Fiyatlar çok arttı. Hemen önümüzdeki ay asgari ücrete, emekli ve kamu çalışanlarına zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret bir aylık masrafı karşılıyor mu? İYİ Partili vekil bunu göstermek için markete çıktı: İşte sonuç
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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret bir aylık masrafı karşılıyor mu? İYİ Partili vekil bunu göstermek için markete çıktı: İşte sonuç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret bir aylık masrafı karşılıyor mu? İYİ Partili vekil bunu göstermek için markete çıktı: İşte sonuç - Son Dakika
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