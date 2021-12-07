Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor

Türk-İş'in ev sahipliğinde bugün ikinci kez bir araya gelinerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücrete ilişkin görüşmeler 1 Aralık'ta başladı.

ASGARİ ÜCRET AY SONU GELMEDEN BELİRLENMİŞ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya yatırılacak, ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcileri de ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

2022 yılının asgari ücret oranı, ay sonu gelmeden belirlenmesi bekleniyor.

3. TOPLANTI 9 ARALIK'TA YAPILACAK

3. toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da tespit edilecek.