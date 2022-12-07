Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 3 farklı rakam masada - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 3 farklı rakam masada

07.12.2022 10:37

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Hem işçi hem de işveren taraflarının taleplerinin dinleneceği toplantıda masada 3 farklı rakamın olduğu ileri sürüldü.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.

GÖRÜŞME ÖNCESİNDE TÜRK-İŞ TOPLANACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek. Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

GÜNDEMDE 3 RAKAM VAR

Toplantıda çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), önceki gün 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesap yapan uzmanlar ise asgari ücretin 8 bin lira civarında olabileceğini belirtti. Enflasyon farkının baz alındığın yüzde 32'lik fark görüldüğünü söyleyen vergi uzmanları, "Yüzde 30'luk bir artış olursa 7.150 TL, yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL, yüzde 45'lik bir zamma göre 7.975 TL civarına gelir. Burada Türk-İş Başkanı'ndan bir açıklaması var, kırmızı çizgimiz diye. Ama bu kasım ayına ilişkin bir açlık sınırı idi. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırı bu düzeye çıkacaktır. Bu nedenle 8 bin lira civarını biz psikolojik sınır görüyoruz. En yüksek tahmin 8 bin TL asgari ücret için." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Heyecan yaratan asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! İşçi ve işveren de talebini iletecek Heyecan yaratan asgari ücret toplantısı yarın yapılacak! İşçi ve işveren de talebini iletecek DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 3 farklı rakam masada - Son Dakika


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