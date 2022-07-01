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Asgari Ücret, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. - Son Dakika

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