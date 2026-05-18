Asif Kurban, TAİB Başkanlığına Seçildi

18.05.2026 14:18
Asif Kurban, Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği'nin yeni başkanı oldu.

TAİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin 2026-2029 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali tablolar üyelerin bilgisine sunularak ibra edildi.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu'nun kendi arasında gerçekleştirdiği görev dağılımı sonucunda TAİB Başkanlığına Asif Kurban seçildi.

Kurban, 2000 yılında kurulan Tural Group'un kurucusu ve yöneticisi, uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kurban, 2007 yılında doktora derecesini alarak İktisat Bilimleri Doktoru unvanını kazandı.

Yayınlanmış akademik çalışmaları bulunan Kurban, Azerbaycan İş Adamları Konfederasyonu (ASK) Türkiye Temsilciliği görevini de yürütüyor.

Uzun yıllardır ulusal ve uluslararası sivil toplum çalışmalarında aktif rol alan Kurban, özellikle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyonun artırılması ve diaspora faaliyetleriyle tanınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurban, kendisini bu göreve layık gören üyelere teşekkür ederek, Azerbaycan kökenli iş insanlarının ortak sesi olmayı, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve birliği daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurban, üyelerin mevcut pazar paylarının büyütülmesi, yeni iş fırsatlarının oluşturulması, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara açılımlarının desteklenmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

TAİB'in yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve kültürel bir misyon taşıdığını aktaran Kurban, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurban, "Güçlü ekonomi, güçlü devlet demektir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
