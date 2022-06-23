Aşırı tüketime karşı ikinci el eşyaları takas yaptılar - Son Dakika
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Aşırı tüketime karşı ikinci el eşyaları takas yaptılar

23.06.2022 11:13
Aşırı tüketime karşı ikinci el eşyaları takas yaptılar

Nilüfer'de bilinçsiz tüketime karşı sürdürülebilir bir yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte; ikinci el giysi, kitap, oyuncak, takı, çanta ve küçük ev eşyaları takas edildi.

Nilüfer'de bilinçsiz tüketime karşı sürdürülebilir bir yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte; ikinci el giysi, kitap, oyuncak, takı, çanta ve küçük ev eşyaları takas edildi.

Nilüfer Kent Konseyi, aşırı tüketime karşı sürdürülebilir bir yaşama dikkat çekmek amacıyla takas şenliği düzenledi. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Altınşehir Kadın Dayanışma Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de katkılarıyla, "Mahallende değiştir, dönüştür, paylaş" sloganıyla Altınşehir Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı'nda organize edilen etkinlikte, ikinci el eşyalar el değiştirdi.

Belirli bir yılda insanlığın ekolojik kaynaklara olan talebinin, dünyanın o yılda yeniden üretebileceği miktarı aştığı tarihe işaret eden Dünya Limit Aşım Günü'nde gerçekleştirilen ikinci el pazarında vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki giysi, kitap, oyuncak, çanta, takı ve küçük ev eşyalarını ya takas yoluyla, ya da uygun fiyata alma olanağı buldu. Bazı vatandaşlar da, evlerinden getirdikleri giysileri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilmek üzere bağış yaptı.

Şarkıcı Ege Emektar'ın, Altınşehir Kadın Dayanışma Derneği Gençlik Orkestrası ve Altınşehir Mahallesi Ritim Grubu ile birlikte seslendirdiği şarkılar da, etkinlik alanını şenlendirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, pazar alanını gezerek etkinliğe katılanlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Erdem, İklim Yılı'nda böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemine de değindi.

Sürdürülebilir bir ekosistem için tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek, tüketimi ve atıkları en aza düşürmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun da, destek verenlere teşekkür etti. - BURSA

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Bilecik'te kadın dayanışması Bilecik'te kadın dayanışması
Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aşırı tüketime karşı ikinci el eşyaları takas yaptılar - Son Dakika

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