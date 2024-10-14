ASKON Aydın Şubesi'ne Takdir Plaketi - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON Aydın Şubesi'ne Takdir Plaketi

ASKON Aydın Şubesi\'ne Takdir Plaketi

ASKON Aydın Şubesi, başarılı projeleri nedeniyle ödüllendirildi. Başkan Gün, bu başarıyı birliktelik olarak tanımladı.

14.10.2024 11:00
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı genel merkez tarafından takdir plaketi ile ödüllendirildi. Şube Başkanı Murat Gün, plaketi ASKON Aydın Şubesi'nin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği çalışmaların bir yansıması olduğunu belirtti.

ASKON Aydın Şubesi olarak, bölge ekonomisine katkıda bulunmak ve iş dünyasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli projelere imza attıklarını ifade eden Murat Gün, "Bu çalışmaların meyvesini almak ve takdir plaketi ile ödüllendirilmek, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu plaketi, şubemizin her bir üyesinin özverili katkıları sayesinde aldık. ASKON Aydın Şubesi olarak, daha büyük hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

ASKON Aydın Şubesi'nin ekonomik kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerine olan katkısı devam edeceğini de kaydeden Gün, plaketin gelecekteki projeler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Murat Gün, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Aydın Şubesi'ne Takdir Plaketi - Son Dakika

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