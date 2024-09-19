ASKON Malatya Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON Malatya Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya şubesinin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı, Malatya Valisi, milletvekilleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda deprem sonrası Malatya'nın ekonomik durumuna dikkat çekildi, yeni çarşı alanlarının oluşturulması önerildi.

19.09.2024 20:03
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya şubesinin 2. Olağan Genel Kurul ve şube açılışı Genel Başkan Orhan Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ASKON Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, STK temsilcileri ve ASKON üyeleri katıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan ASKON Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, Malatya'nın tek çarşı modeliyle değil birden fazla çarşı alanının oluşturulması gerekliliğinin altını çizerek, "Depremden çok kısa bir süre önce mikro ölçekte Malatya ekonomisine, makro ölçekte ülke ekonomisine gerek ihracat alanında, gerek imalat sanayinde katkı sunmak, üyelerine vizyonuyla, dürüst, güvenilir, ahlaklı ticaretin öncüsüolmayı hedefleyen bir ruhla milli değerlere önem vererek ışık tutmak amacıyla kurulmuştur. Yaşadığımız elim deprem faciası bizi ilimiz için daha çok kamçılamış, daha çok çalışarak, üreterek, Malatya'mıza değer oluşturmaya odaklanmıştır" dedi.

6 Şıbat depremi sürecine de değinen Şarlak, "Çalışmalar bize göstermiştir ki birinci derecede deprem bölgesinde bulunan ilimizin taviz verilmeksizin güvenli bölgelere taşınması, ticari hayatın olumsuzluklardan etkilenmemesi için geçmişteki gibi tek çarşı modeliyle değil, farklı yerlerde çarşı alanlarının oluşturulması gerekmektedirler. Bunun yanı sıra büyük travma yaşayan vatandaşlarımız için elbette öncelik barınmayla birlikte ilerleyen günlerde donatı alanlarını da önem vererek için Yeşil alanlar ve rekreasyon insanlarının da arttırılması gerekmektedir. Malatya şubemiz tüm üyeleriyle yekvücut olarak şehrin Malatya'nın inşasında bilimsel ve akademik çalışma şehrin sosyolojik ve ekonomik dizaynına devletinin yanında ve destekçisi olacağına söz veriyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte Malatya'mızı inşa edecek ve bu vesileyle ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, Malatya'daki işçi açığından bahsederek depremler sonrası Malatya'yı 200 bin kişinin terk ettiğini ifade etti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Er, "Malatya'mız 6 Şubat felaketinde en büyük zararı almıştır. Malatya'da bin beş yüzden fazla bina, deprem esnasında yıkıldı. Otuz altı bin binamız ağır hasarlı duruma geldi. 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılmaz hale geldi. Çarşı diye tabir ettiğimiz bütün alanlar kayboldur. Yüz yirmi bin vatandaşımız halen konteynerlarda hayatlarına devam ediyorlar. Deprem sonrası büyük göç verdik. Vermeye de devam ediyoruz. TÜİK'in en son verilerine göre Malatya'dan 102 bin 621 kişi deprem sonrası başka şehirlere göç etmiş durumda. Bu göç iş yerlerimizi de vurdu" ifadelerine yer verdi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Malatya'nın 2022 yılında yaklaşık 455 milyon dolar ihracat yaptığını ancak 2023 yılında yaşanan asrın felaketi nedeniyle bu rakamın 393 milyon dolar seviyesine düştüğünü söyledi. 2024 yılında hızlı bir ivmeyle birlikte ilk sekiz ayda 258 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade eden Aydın, "Bu şekilde devam etmekte kaldı ki ihracatın artış dönemi olan bu dönemlerle birlikte 2022 yılındaki 455 milyon doların üzerine bir ihracata ulaşacağını düşünüyoruz. Hatay'dan sonra en fazla yıkımın olduğu Malatya'da bölgenin kalkınması için ne pahasına olursa olsun elimizi taşın altına koyacak ve elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'a seslenerek 4. Anadolu Zirvesi'ni Malatya'da düzenleme talebinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya'da ticari hayatın yeniden canlanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek büyük ölçüde hasar gören yerlerin yeniden inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Son olarak söz alan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise bilim, sanayi ve teknolojinin olanaklarını daha fazla kullanılması gerektiğini ifade etti. Vali Yavuz, "Tam bağımsız olarak yaşayabilmeniz için stratejik alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Ülke olarak bu çalışmaya işlerimizi daha sistematik olarak geliştirmeye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Yavuz ayrıca deprem sonrası çalışmaların da hızla ilerlediğini belirterek tüm imkanlar ile en kısa sürede Malatya'yı ayağa kaldıracaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Politika, malatya, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON Malatya Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

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