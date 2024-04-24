Askon USA'dan Büyüme ve İhracata Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Askon USA'dan Büyüme ve İhracata Destek

Askon USA\'dan Büyüme ve İhracata Destek

ASKON USA, Türkiye'nin ihracatına destek olma konusunda önemli adımlar atıyor. Son dönemde, ASKON USA üyesi ve birçok 5 yıldızlı otelin spa merkezlerine sahip iş insanı Serdar Ergün'ün, Texas'ta yatırım yapma kararı, bu desteklerin somut bir örneği.

24.04.2024 16:27  Güncelleme: 16:37
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Houston Ticaret Odası ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan karar, Ergün'ün ve Türk iş dünyasının Amerika'daki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

ASKON USA TX Temsilcisi Yakup Akın sürecin önemini vurgulayan yaptığı açıklamada "Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla yapıldı," diye konuşuyor. Akın, gayretli çalışmalarıyla bu sürece önemli katkılarda bulunuyor. ASKON USA tarafından yapılan açıklamada, "Yakup Bey'in bu süreçte gösterdiği üstün çaba, şirketimizin ve ülkemizin uluslararası alandaki başarısına doğrudan katkı sağlamaktadır," ifadesi yer aldı.

İş İnsanı Serdar Ergün, Amerika'da Görüşmelerini Sürdürüyor

Türk İş İnsanı Serdar Ergün'ün Amerika'da gerçekleştirdiği iş ziyareti, Türkiye ve Amerika arasında önemli ticaret ve işbirliği köprüleri kurulmasına yardımcı oluyor. Houston Ticaret Odası ve ASKON USA Eyalet Başkanı ile yapılan toplantılarda, Ergün ve iş ortağı Yakup Akın, uluslararası ticaretin genişletilmesi ve iş ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundular.

Serdar Ergün, yapılan toplantıların geleceğe yönelik önemli adımlar olduğunun altını çizdiği açıklamada "Bu toplantılar, her iki ülke arasındaki ticaretin ve kültürel bağların güçlenmesine zemin hazırlamaktadır," diye belirtiyor. İş görüşmeleri, aynı zamanda yeni iş fırsatlarını keşfetmek ve mevcut iş ilişkilerini derinleştirmek açısından büyük bir önem taşıyor. Ergün'ün Amerika'daki bu başarılı iş gezisi, genç iş insanlarının uluslararası arenada daha etkin rol almasına ve küresel iş dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmelerine olanak tanıyor.

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Son Dakika Ekonomi Askon USA'dan Büyüme ve İhracata Destek - Son Dakika

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