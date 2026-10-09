ASO 18. Dönem seçimlerinde Seyit Ardıç tek adayla yeniden başkan seçildi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Ankara Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

ASO 18. Dönem organ seçimleri, ASO Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Dört yılda bir düzenlenen seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri belirlendi. Burada açıklamalarda bulunan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Her zaman olduğu gibi yine Ankara'ya hizmet etmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Ardıç, seçimin tüm Ankara halkına hayırlı olmasını diledi.

"Bu isteğiniz bana büyük güç ve moral veriyor"

Yeni dönemde Ankara halkına hizmetten geri durmayacağını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Sandık başına gitmeden önce sizlere kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum. Meclis üyesi seçilen ve bu salonda bulunan 112 kişi, her biriniz birikiminizle, tecrübenizle, kişiliğinizle yönetim kurulumuzda sorumluluk üstlenebilecek yetkinliktesiniz. Malumunuz üzere yönetim kurulu, başkan dahil 11 kişi veya gruptan oluşmaktadır. Böylesine nitelikli bir meclisin yönetim kurulu listesinde yer alacak 10 kişiyi belirlemek benim için gerçekten zor oldu. Hepinizin Ankara'mızın sanayisine hizmet etmek, odamızda daha fazla sorumluluk almak istediğini çok iyi biliyorum. Bu isteğiniz bana büyük güç ve moral veriyor" diye konuştu.

"Ankara Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum"

ASO'nun Ankara halkı için büyük bir önemi olduğunu ve başkanlık görevini yeniden layığıyla yerine getireceğini dile getiren Ardıç, "ASO'da, 41 meslek grubunun tamamında listelerimiz, siz yol arkadaşlarımın ve üyelerimizin güçlü desteğiyle kazanmıştır. 41 meslek grubunun 40'ında tek listeyle seçimin gerçekleşmiş olması Ankara sanayicileri olarak gücümüzün, birliğimizin ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. Bu sonuçta her birinizin büyük özverisi ve emeği var. Odanın gücü de bu ortak emeğimizden, birbirimize duyduğumuz güvenden ve beraberliğimizden geliyor. ASO'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu yeniden üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki Yönetim Kurulu Asil Üyeler listesinde Mete Çağlayan, Ercan Ata, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Musa Ertunç, Berat Darçın, Ramazan Yön, Hasan Cem Taşkaldıran'ın yer aldığı açıklandı.