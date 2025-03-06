ASO Başkanı'ndan Bankalara Faiz İndirimi Çağrısı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Bankalar ticari kredi faizlerini politika faizindeki indirime paralel düşürmelidir" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Merkez Bankası Para Politika Kurulu'nun faiz indirim kararını değerlendirdi. Merkez Bankasının son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplamda 750 baz puan indirdiğini belirten Ardıç, "Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünün devam etmesi oldukça önemli. Ancak bu indirimler aktarım mekanizması yoluyla ticari kredi faiz oranlarına yansımıyor. Bankalar, finansmana ulaşım sorunu derinleşen sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir. Bu üretim, istihdam, ihracatımızın sürdürülebilirliği ve makroekonomik istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir" dedi. - ANKARA