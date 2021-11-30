Üye Girişi
ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması

30.11.2021 11:56
ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının beklentilere yakın gerçekleştiğini belirterek, "Yılı çift haneli bir büyüme ile bitireceğiz ama büyümenin topluma yansıması daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının beklentilere yakın gerçekleştiğini belirterek, "Yılı çift haneli bir büyüme ile bitireceğiz ama büyümenin topluma yansıması daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek büyüme rakamının beklentilere paralel yüzde 7,4 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Büyümenin unsurlarına bakıldığında dış talep ve kamu harcamasına dayalı büyüme performansının ön plana çıktığını anlatan Özdebir, ihracatın büyümeye net katkısı artarken, ithalatın azalmasının dış talebe dayalı bir büyüme performansı ortaya koyduğunu ifade etti. Özdebir, net dış talep katkısının cari açığa olumlu katkısının gelecek dönemde daha net görüleceğini vurguladı.

Sanayi üretiminin, yılın üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 10 artışla büyümenin önemli bir lokomotifi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma imkanının zorlaştığı bir döneme rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 2,4'lük düşüş gelecek dönemde büyümede yavaşlamaya işaret ediyor.

Son 5 çeyrektir büyümemize rağmen bence önemli noktalardan biri büyümenin topluma yeteri kadar yansımamasıdır. Yılı çift haneli bir büyüme ile bitireceğiz ama büyümenin topluma yansıması daha önemli. Sağlıklı büyüme; üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi; potansiyele yakın büyümeye ulaşmada katkı sağlayacaktır."

ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Nurettin Özdebir, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'den Bahçeli'ye 13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz MHP liderinin 13:27 MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti! 13:15 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti! MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

Son Dakika Haberleri
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:28 Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
13:04 Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!
13:04 Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak
Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı         
13:35
Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı         
13:28
Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek         
13:21
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 13:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: ASO Başkanı Özdebir'den ekonomik büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement