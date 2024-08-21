ASO Genel Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon düzeltmesi uygulaması vergilendirilmemelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASO Genel Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon düzeltmesi uygulaması vergilendirilmemelidir

ASO Genel Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon düzeltmesi uygulaması vergilendirilmemelidir

Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Başkanı Seyit Ardıç, vergi sistemi ve vergilendirme uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardıç, enflasyon düzeltmesi uygulamasıyla ilgili olarak aktiflerdeki kıymet artışlarının vergilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

21.08.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Başkanı Seyit Ardıç, "Enflasyon düzeltmesi uygulaması ile iktisadi işletmelerin aktiflerinde yer alan kıymetlerin defter değerleri güncel değerlerine getirilmektedir. Bu varlıklar satışa konu edilmediği sürece enflasyon farkından oluşan kıymet artışları vergilendirilmemelidir" dedi.

ASO Genel Başkanı Seyit Ardıç, vergi sistemi ve vergilendirme uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ardıç, mevcut bazı vergi uygulamalarının birçok firmanın işletme sermayelerinin daha da erimesine neden olduğunu dile getirdi. Enflasyon düzeltmesi uygulaması ile iktisadi işletmelerin aktiflerinde yer alan kıymetlerin defter değerlerinin güncel değerlerine getirildiğini kaydeden Ardıç, "Bu varlıklar satışa konu edilmediği sürece enflasyon farkından oluşan kıymet artışları vergilendirilmemelidir. Vergilendirme ancak bu aktif satışa söz konusu olduğunda uygulanmalıdır. Mevcut uygulamadan bir örnek verecek olursak; işletmelerimiz tarafından ticari işler kapsamında verilen avanslar düzeltmeye tabi tutulmakta ve oluşan farklar gelir yoluyla kara etki etmektedir. Avans kapatılana kadar yapılacak enflasyon düzetmesiyle tamamlanmayan bir ticari faaliyetten dolayı firmalarımız vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu da içinden geçtiğimiz bu zor dönemde firmalarımızın işletme sermayelerinin daha da erimesine neden olmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Aktif unsurların satışında vergi alınması daha sağlıklı ve faydalı olacaktır"

İşletmelerin bilanço aktiflerindeki artış üzerinden alınacak enflasyon vergisinin özü itibarıyla bir varlık vergisine dönüşeceğini sözlerine ekleyen Ardıç, "Oysa ki söz konusu aktif unsurların satışında vergi alınması, yaşanan konjonktür gereği daha sağlıklı ve faydalı olacaktır. Ticarete konu olmayan ancak aktifte yer alan bir varlığın enflasyonist ortamdan dolayı düşük kalan defter değerinin gerçek değerine getirilmesi dolayısıyla artan değerin vergilenmesi, sanayiciler üzerinde ağır yaralar bırakacaktır" diye konuştu.

"Varlığı cezalandıran vergileme sistemi telafisi güç zararlara yol açar"

Birçok ülkede muhasebe standartları gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmakta olduğuna ve enflasyondan arındırma işleminin firmalar üzerinde vergi etkisi oluşturmadığına dikkati çeken Ardıç, "İşletmelerimizin mali tablolarının düzeltilmesinin IFRS-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamındaki gibi vergisiz bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz. Aksi durumda nakit döngüsünün son derece zorlaştığı şu ortamda kazanç üzerinden alınmayan, varlığı cezalandıran bir vergileme sistemi işletmelerimiz üzerinde telafisi güç zararlara yol açabilecektir. Sonuç olarak enflasyon düzeltmesi uygulaması enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde gerekli ve elzem bir uygulamadır. Şirketlerin enflasyon karşısında değeri düşen varlıklarının gerçek değerine getirilmesi, söz konusu varlıkların satışa konu edilmesi durumunda oluşacak gerçek olmayan karların vergisel bir etki oluşturmaması için de gereklidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Ekonomi, ankara, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Genel Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon düzeltmesi uygulaması vergilendirilmemelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:23:28. #1.12#
SON DAKİKA: ASO Genel Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon düzeltmesi uygulaması vergilendirilmemelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement