ASO'nun 10. Nükleer Santraller Zirvesi Başladı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Nükleer Sanayi Derneği ile birlikte düzenlediği 10'uncu Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) ASO ev sahipliğinde başladı.

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Nükleer Sanayi Derneği ile birlikte düzenlediği 10'uncu Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) İstanbul'da başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen NPPES'in açılışına ASO Başkanı Seyit Ardıç, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Şangay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü (SNERDI) Uluslararası Projeler Başkanı Min Fei, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü Başkanı Tim Yeo ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko ile nükleer santraller sektöründen ulusal ve uluslararası çok sayıda ziyaretçi katıldı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO'nun nükleer enerji alanındaki çalışmalarının 10 yıla yakın bir süredir sürdüğünü belirterek, ASO ve Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) iş birliğiyle düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi'nin dünyanın sayılı nükleer etkinlikleri arasına girdiğini vurguladı.

Nükleer Sanayi Kümelenmesi ASONÜKSAK'ın Türkiye çapında 75 öncü sanayiciye hizmet verdiğini ve bu projenin ülkemize önemli tecrübeler kazandırdığını ifade eden Başkan Ardıç, "Türkiye'de ilk kez nükleer kalite paslanmaz çelik Ar-Ge çalışması, ürünlerin uluslararası sertifikasyonu ve kritik iş anlaşmaları NÜKSAK ile hayata geçirildi. Nükleer enerji alanında sanayicilerimizin tedarik zincirine dahil olması için mentörlük hizmeti veren ASONÜKSAK; bu alandaki girişimciler, start-up'lar ve teknoloji firmaları için de bir arayüz fonksiyonu görüyor. ASONÜKSAK Projesi, nükleer enerjiye yönelik yatırımların ve iş birliklerinin artmasına, ülkemizin bu sektörde daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki çalışmalarını ve bu alandaki küresel iş birliklerinin önemine vurgu yapan Başkan Ardıç, "Bunun örneklerini Vietnam ve Rusya'nın Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi kurmak üzere imzaladığı iyi niyet anlaşması ile Fransa ve Güney Kore'nin Çekya'da kurulması planlanan nükleer güç santraline sundukları ortak teklif gibi birçok güncel gelişmede görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, nükleer tedarik zincirinde söz sahibi olma hedefine ilerliyor"

Türkiye'nin Akkuyu sahasına ek olarak ikinci ve üçüncü nükleer güç santralleri için çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Ardıç, "Bu tür küresel gelişmeler kritik öneme sahip. Ülkemiz, Akkuyu sahasında kazandığı tecrübeler ışığında, özellikle sanayinin etkin katılımıyla, uluslararası nükleer tedarik zincirinde söz sahibi olma hedefinde ilerliyor" şeklinde konuştu.

Nükleer teknoloji karbonsuz elektrik ve yenilikçi teknolojiler sunuyor

Nükleer teknolojinin karbonsuz baz elektrik gücü sağlamasının yanında birçok yenilikçi teknolojinin gelişimine de öncülük ettiğini vurgulayan Ardıç, "Büyük ölçekli ve yine karbonsuz bir enerji kaynağı olan Füzyonu kanıtlamak üzere tasarlanmış olan ITER Projesi, bu öncü ve çığır açacak teknolojilerden biridir. Bir diğeri de, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seri üretimi konuşulmaya başlanan nükleer piller ve elektroliz için proton dönüştürücü membranlardır" dedi.

Ardıç, küresel iklim krizi sebebiyle temiz enerji kaynaklarının artırılmasına duyulan ihtiyacın tüm ülkeler için teknolojik gelişmelerin içinde yer almayı mecburi kıldığını belirterek, yeni nesil gelişmiş nükleer santrallerin ülkelerin kendi arz güvenliklerini sağlamaları için büyük bir fırsat oluşturduğunu ifade etti. ABD, Çin ve Avrupa'daki yeni nesil ve küçük modüler santral yatırımlarına ilişkin yapılan açıklamaların konunun hassasiyetini gösterdiğini söyledi.

"Nükleer enerjinin ne kadar stratejik olduğunun farkındayız"

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve küresel iklim krizinin olası ticari ve ekonomik etkilerine de değinen Ardıç, nükleer teknolojinin doğal gaz ve fosil yakıtlara kıyasla daha ucuz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çekti. Nükleer enerjinin, enerji üretiminin çeşitlendirilmesi ve arz güvenliğine olumlu yansımalarının olduğunu ifade eden Ardıç, "Özellikle elektriği yoğun olarak kullanan biz sanayiciler de nükleer enerjinin ülkemiz için ne kadar stratejik olduğunun farkındayız. Ülkemizin çevresel sürdürebilirlik ve karbon azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak önemli bir araç olarak görmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ASO Başkanı Seyit Ardıç, NPPES'e katılan ASO ve NÜKSAK üyesi firmaların standlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ANKARA