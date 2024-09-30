ASRİAD 7. Çalıştay'ında Ekonomi ve Zulüm Ele Alındı

Ekonomi

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD), Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genç ASRİAD Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Sapanca'da 7. Programlama Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, Türkiye ve dünya ekonomisinin genel durumu ve iş hayatının güncel sorunları ele alındı.

Ekonomide düzelme trendine giren konuların konuşulduğu çalıştayda, ekstra bir küresel ya da bölgesel sorun çıkmazsa 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye ekonomisinin birçok handikabının giderileceği beklentisinin ve yeni döneme ilişkin ümitlerin yükseldiği ifade edildi.

Dünyada özellikle Orta Doğu'da yaşanan zulmün çok can yakıcı olduğu, küresel güçlerin gölgesinde eşine az rastlanan katliamlar gerçekleştirildiği dile getirilen çalıştayda, müdahalenin önüne set çeken küresel güçlerin asıl sorumlu oldukları vurgulandı.

Çalıştayda, nitelikli iş üretmenin, hakkaniyete en önemli katkı unsuru olacağı belirtilerek, küresel kurumların işlevsizliğinin toplumsal anlamda vicdanları kanatan bir boyuta eriştiği değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız da Orta Doğu'da yaşanan zulmün sona erdirilmesi konusunda çaba içinde olan tüm yapılara destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İnsani boyut bir tarafa bırakılsa bile gerçek anlamda hukuk üstünlüğünün sağlanması ekonomik güvenlik ve gelişim açısından da kaçınılmaz." ifadesini kullandı.