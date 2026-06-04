Astronot Alper Gezeravcı, CİMER ödül töreninde çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astronot Alper Gezeravcı, CİMER ödül töreninde çocuklarla buluştu

04.06.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" Resim Yarışması'nın ödül töreninde çocuklarla bir araya geldi.

Astronot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" Resim Yarışması'nın ödül töreninde çocuklarla bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında çocuklar, Gezeravcı ile buluşma imkanı buldu.

Gezeravcı, etkinlikte, gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin bilgi verdi.

Çocukken hayalinde hep gökyüzü ve uçaklar olduğunu dile getiren Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı kapsamındaki ilk görev niteliğindeki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"na başvuru sürecini ayrıntılarıyla anlattı.

Türkiye'nin uzaya insan gönderen 22'nci ülke olduğunu vurgulayan Gezeravcı, görev sırasındaki ve sonrasındaki çalışmalarını da paylaştı.

"CİMER'e Renk Kat" Resim Yarışması'nın ödül töreni kapsamında gerçekleştirilen söyleşinin ardından Gezeravcı ile çocuklar fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Alper Gezeravcı, Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astronot Alper Gezeravcı, CİMER ödül töreninde çocuklarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:34:24. #7.13#
SON DAKİKA: Astronot Alper Gezeravcı, CİMER ödül töreninde çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.