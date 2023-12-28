Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzlerken, Japonya\'da Nikkei 225 Endeksi Negatif Ayrıştı

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, Noel tatili dönüşü işlem hacimlerinin düşük seviyede kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, Japonya Merkez Bankasının negatif faiz politikasını terk etme sürecini hızlandırabileceği endişesini artırıyor.

Japonya'da perakende satışlar, kasımda yıllık yüzde 5,3 artarak beklentileri aşarken, sanayi üretimi kasımda yüzde 0,9 ile öngörülenden daha az yavaşladı.

ABD'de tahvil faizlerinin gerilemesi ise bölge genelinde teknoloji şirketleri öncülüğünde pay piyasalarının yükselmesinde etkili oldu. Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sınırlı da olsa azalması risk iştahını besliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.655 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 2.960 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,42 azalışla günü 33.539 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 141,2 seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 72.310 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,5 yükselişle 17.050 puanda bulunuyor.