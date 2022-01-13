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Asya borsaları Avustralya hariç geriledi - Son Dakika

Asya borsaları Avustralya hariç geriledi

13.01.2022 10:31
Asya borsaları Avustralya hariç geriledi

Asya borsalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin risk iştahını azaltmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin risk iştahını azaltmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başında faiz artırım patikasına dair verdiği şahin mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, bankanın bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılımına dair endişeler de gündemdeki yerini koruyor. Çin'de gelecek ay başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları öncesi ülkede Kovid-19'a karşı "sıfır tolerans" politikası uygulansa da, yapılan toplu testler sonucu şehir kapatmaları ve seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Japonya'da da son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, Avustralya'da hastalığın yayılımı hızlandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,17 azalışla 3.555 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 düşüşle 2.962 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,48 artışla 7.474 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,96 azalarak 28.489 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 114,5 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 61.122 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 23.0430 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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