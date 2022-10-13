Asya borsaları geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları geriledi

13.10.2022 10:46
Asya borsaları geriledi

Asya piyasalarında azalan küresel risk iştahına paralel negatif bir seyir izlendi.

Asya piyasalarında azalan küresel risk iştahına paralel negatif bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını benimseyen Çin'in Şanghay kentinde artan vaka sayıları, karantina endişelerini beraberinde getirdi.

Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın olası bir satın alım opsiyonu için Tokyo merkezli bir fonun yönettiği şirket grubunu tercih etmesi ile şirket hisselerinde yüzde 7'nin üzerinde artış yaşansa da, alımların genele yayılmadığı ve artan resesyon kaygıları öncülüğünde teknoloji hisseleri üzerindeki baskının sürdüğü görüldü.

Öte yandan Japonya'da hükümet, dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı, "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.016 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 6.642 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi 1,8 azalışla 2.162 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,6 azalışla, 26.237 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 146,8 ile tarihi yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,82 gerileyerek 16.393 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 azalışla 57.250 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Çin-Bangladeş Dostluk Köprüsü, İslami ve Çin Özellikleriyle Turistlerin Uğrak Noktası Haline Geldi Çin-Bangladeş Dostluk Köprüsü, İslami ve Çin Özellikleriyle Turistlerin Uğrak Noktası Haline Geldi ÇKP Merkez Komitesi, 20. Ulusal Kongre öncesi son toplantısını tamamladı ÇKP Merkez Komitesi, 20. Ulusal Kongre öncesi son toplantısını tamamladı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement