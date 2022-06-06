Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

ABD hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında Çin'e uygulanan yaptırımlarının bir kısmının kaldırılabileceğini ya da oranların kısmen düşürülebileceğini açıkladı. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele doğrultusunda uygulamaya alınan tedbirler de kademeli olarak kaldırılırken, bu gelişmeler sonrası risk iştahı arttı.

Öte yandan Çin'de mayıs ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 41,4 ile daralmanın sürdüğüne işaret etse de önceki aya kıyasla 5,2 puan artış kaydetmesi pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 artarak 3.236 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 27.916 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 131 ile bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 130,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 primle 21.654 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 55.707 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.