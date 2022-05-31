Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

31.05.2022 11:36
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların arka plana atılmasının yanı sıra Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi ile atılan normalleşme adımları küresel çapta risk iştahını destekledi.

Şanghay'da salgın tedbirlerinin yarından itibaren kaldırılacağı duyurulurken, Çin hükümeti ekonomiyi desteklemek ve istihdamı istikrara kavuşturmak için özel tahvil ihracının hızlandırılması ve üniversite mezunlarını işe alan firmalara nakit desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni politika önlemi açıkladı.

Makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu gözlenirken, Çin'de mayıs ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,6 ve hizmet sektörü PMI 47,8'e yükselse de, her iki sektörde de daralmanın sürdüğüne işaret etti. Japonya'da ise işsizlik oranı nisanda yüzde 2,5'e gerilerken, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artarak 3.186 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselerek 2.686 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 27.280 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 127,8 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 55.843 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 21.415 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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