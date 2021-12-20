Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanması risk algısını artırırken, geçen hafta ABD ve İngiltere merkez bankalarının "şahin" tutumunun ardından bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) Nisan 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gitti.

Banka, politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını 5 baz puan azaltarak yüzde 3,80'e çekti. PBoC'nin söz konusu hamlesi, geçen hafta piyasaya zorunlu karşılık adımı ile 1,2 trilyon Çin yuanı likidite enjekte etmesinin ardından geldi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,07 azalarak 3.594 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,81 gerileyerek 2.963 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 7.292 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,13 düşüşle 27.938 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 113,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,55 azalışla 55.596 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,89 kayıpla 22.754 puanda seyrediyor.