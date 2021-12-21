Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler pay piyasaları fiyatlamalarında belirleyici faktör olmaya devam ederken, dün ABD ve İngiltere'den, artan Omicron varyantı vakalarına karşın şu anda yeni bir kısıtlamaya gidilmeyeceği yönünde açıklamalar geldi. Moderna da Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının, Omicron varyantına karşı güçlü bir antikor tepkisi ürettiğini duyurdu.

Söz konusu haber akışı sonrası Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile Asya borsalarında yükseliş yaşandı. Japonya parlamentosunun 2021 mali yıl kapsamlı 36 trilyon yenlik (320 milyar dolar) ek bütçeyi kanunlaştırması da pay piyasalarındaki yükselişi destekledi.

Öte yandan dün politika faizinde 5 baz puanlık indirime giden Çin Merkez Bankasının bu adımına devam edeceği haberleri basına yansıdı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,88 artarak 3.625 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 yükselerek 2.975 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 7.355 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,08 primle 28.517 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 113,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,58 artışla 56.707 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kazançla 22.971 puanda seyrediyor.