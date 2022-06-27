Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

27.06.2022 11:24
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi ile geçen hafta cuma günü oluşan pozitif hava, yeni haftaya da taşındı. Asya özelinde merkez bankalarının "güvercin" tutumunu devam ettirmesi ve geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizlerini indirmesi de risk iştahının güçlü seyretmesinde etkili oldu.

Hafta boyunca yoğun veri akışının fiyatlamalara yön vermesi beklenirken, ABD ve Avrupa'da merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında olacak.

Makroekonomik veri tarafında, Çin ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini üzerinde taşıdığı görülürken, ülkede sanayi karlılığı mayısta yıllık yüzde 6,5 geriledi. Yılbaşından bu yana ise karlılık yüzde 3,5'ten yüzde 1'e indi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.380 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselerek 2.402 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 26.871 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 135,1'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 primle 53.341 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kazancıyla 22.201 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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