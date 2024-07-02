Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Bununla birlikte, Asya'da dolar/yen paritesi yakından takip edilmeye devam ediyor. Analistler, paritenin 161,72 ile 38 yılın zirvesine yükselmesiyle gözlerin Japonya Merkez Bankasının (BoJ) olası müdahalelerine çevrilse de ülkede son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesinin bankanın politika alanını rahatlatmaya devam ettiğini kaydetti. Para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz artırımına gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatan analistler, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 40.095 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.780 puandan günü tamamladı. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.993 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.752 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 79.542 puanda bulunuyor.

02.07.2024 10:09
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bununla birlikte, Asya'da dolar/yen paritesi yakından takip edilmeye devam ediyor.

Analistler, paritenin 161,72 ile 38 yılın zirvesine yükselmesiyle gözlerin Japonya Merkez Bankasının (BoJ) olası müdahalelerine çevrilse de ülkede son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun hızlandığına işaret etmesinin bankanın politika alanını rahatlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz artırımına gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatan analistler, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 40.095 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.780 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.993 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.752 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 79.542 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Christine Lagarde, Merkez Bankası, Jerome Powell, Güney Kore, Hindistan, Hang Seng, Hong Kong, Japonya, Fed, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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