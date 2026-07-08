Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Negatif Seyir

08.07.2026 09:53
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Asya borsaları, Orta Doğu'daki tansiyonun etkisiyle düşüşte; Hong Kong hariç tüm borsalar negatif.

Asya borsaları, Orta Doğu'da tekrar yükselen tansiyonun etkisiyle Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, piyasalardaki mevcut jeopolitik risk algısını artırdı. ABD ile İran heyetlerinin yeni tur görüşmeler için bir araya gelmesine kısa süre kala bölgede karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini belirginleştiriyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a ait 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Paylaşımda kuvvetlerin konuşlu ve hazır durumda kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İran cephesinden gelen açıklamada ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD saldırılarının mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, zorbalık ve baskıyla sonuca ulaşılamayacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Çinli DeepSeek'in kendi yapay zeka çipini geliştirdiğine dair haber akışı, Çin ve Hong Kong borsalarında pozitif bir görünümün oluşmasını destekledi. Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC'in hisseleri yüzde 7,2 arttı.

Öte yandan, Dünya Bankası, iç talebin zayıf seyretmesi nedeniyle Çin ekonomisinin büyüme oranının 2026'da yüzde 4,4'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Bölgedeki gelişmeler ve resmi ziyaretler de takip edilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da kapsayan 3 ülkelik resmi ziyaret turunun ilk durağı olan Endonezya'da, Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki askeri, teknolojik ve ekonomik anlaşmalar ve işbirlikleri kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda Hindistan ve Rusya ortak girişimi olan BrahMos Aerospace şirketi, Endonezya Savunma Bakanlığı ile "BrahMos" seyir füzesi sisteminin tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,35 azalışla 7.247 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,85 değer kaybıyla 66.992 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 düşüşle 3.896 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,21 kazançla 24.191 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,64 altında 77.680 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Hong Kong, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

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