Asya Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Asya Borsalarında Yükseliş

12.06.2026 10:17
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Trump'ın İran ile anlaşma açıklamaları Asya borsalarını olumlu etkileyerek yükseliş sağladı.

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesi sonrasında azalan jeopolitik risklerle pozitif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın diplomatik yollarla yakın zamanda sona erebileceğine dair umutlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın kesinlik içeren açıklamalarıyla güç kazandı.

Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığına ilişkin soruya Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." yanıtını verdi.

Orta Doğu'da çatışma ikliminin sona ereceğine yönelik beklentiler yeni günde Asya borsalarında da öne çıkıyor. Güney Kore'de Kospi endeksindeki hızlı yükseliş dikkati çekerken bölge genelinde alıcı seyir izleniyor.

Öte yandan Japonya'da sanayi üretimi nisanda yavaşlama eğilimi gösterdi. Ülkede sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterirken, önceki aya kıyasla ivme kaybetti. Ülkede ayrıca aynı ayda kapasite kullanım oranı yüzde 0,8 azaldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,6 artışla 8.124 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 değer kazancıyla 66.058 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 4.033 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kazançla 24.644 puan seviyesinde, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 yükselişle 74.670 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgül Pişirir Özgül Pişirir:
    umarım bu anlaşmalar gerçekleşirse aileler için barış ortamı oluşur ve çocuklarımız daha güvenli bir dünyada yaşayabilir 0 0 Yanıtla
  • Doğan Akdaş Doğan Akdaş:
    ya işte her seferinde bu tür haberler çıkıyo da sonra hiçbirşey olmuyo ben artık inanmıyorum bu açıklamalara ama yine de insanın içi hoş oluyo umarım bu sefer farklı olur 0 0 Yanıtla
  • Fatih Uysal Fatih Uysal:
    geçmiş yıllarda böyle haberlerin aksine bu sefer gerçekten olacak mı diye merak ettim açıkçası trump'ın sözleri her zaman kesin olmuyo da sonra başka şey oluyo ama neyse bu sefer umut edelim jeopolitik riskler azalırsa borsalar da yükselir tabii 0 0 Yanıtla
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