Asya Piyasalarında Güçlü Yükselişler - Son Dakika
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Asya Piyasalarında Güçlü Yükselişler

04.07.2026 11:23
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Güney Kore ve Japonya borsaları yapay zeka yatırımlarıyla yükselirken, Çin ve Hong Kong geriledi.

Asya pay piyasalarında 2026'nın ilk yarısında yapay zeka yatırımları ve yarı iletken talebinin etkisiyle Güney Kore ve Japonya borsaları güçlü yükseliş kaydederken, Çin'de artış sınırlı kaldı, Hong Kong borsası ise negatif ayrıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında Asya'nın önde gelen endeksleri arasında en yüksek getiriyi yüzde 101,1 ile Güney Kore'de Kospi sağladı. Kospi'yi yüzde 39,2 ile Japonya'da Nikkei 225 ve yüzde 3,2 ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi izledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bu dönemde yüzde 10,7 değer kaybetti.

Güney Kore'de Kospi endeksi, 2025 yılını 4.214,17 puandan tamamlamasının ardından 30 Haziran 2026'da 8.476,48 puana yükseldi. Böylece endeks yılın ilk yarısında yüzde 101,1 değer kazandı.

Kospi, yılın ilk yarısında en düşük seviyesini 2 Ocak'ta 4.216,68 puanla, en yüksek seviyesini ise 19 Haziran'da 9.385,59 puanla gördü. Endeks, ilk yarıyı yıl içi zirvesinin yüzde 9,7 altında tamamlarken, dip seviyesinden 30 Haziran kapanışına kadar yüzde 101 yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de aynı dönemde 50.339,48 puandan 70.062,32 puana çıkarak ilk yarıda yüzde 39,2 yükseldi.

Endeks, yıl içinde 31 Mart'ta 50.558,91 puanla en düşük, 22 Haziran'da 72.831,73 puanla en yüksek seviyesini kaydetti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 30 Haziran'da 4.094,397 puana ulaştı. Endeksin ilk yarı getirisi yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bölgedeki diğer önemli endekslerden negatif ayrıştı. Endeks, 2025 yıl sonundaki 25.630,54 puandan 30 Haziran'da 22.881,02 puana gerileyerek ilk yarıda yüzde 10,7 değer kaybetti.

Hang Seng, yılın ilk yarısında en yüksek seviyesini 29 Ocak'ta 28.056,10 puanla, en düşük seviyesini ise 26 Haziran'da 22.518 puanla gördü. Endeks, 30 Haziran itibarıyla yıl içi zirvesinin yüzde 18,4 altında ilk yarıyı tamamladı.

Güney Kore yapay zeka rallisinin merkezi oldu

Asya piyasalarında ilk yarının en dikkat çekici performansı Güney Kore'de görüldü.

Samsung Electronics ve SK Hynix'in yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerine yönelik küresel talebin başlıca yararlanıcıları arasında yer alması, Kospi endeksindeki yükselişin temel unsurlarından biri oldu.

Yapay zeka işlemcilerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek ürünlerine yönelik talebin artması, Güney Koreli yarı iletken üreticilerinin sipariş ve gelir beklentilerini destekledi. Çip ihracatındaki güçlü seyir de ülkenin dış ticaret görünümüne olumlu yansıdı.

SK Hynix'in yüksek bant genişliğine sahip bellek pazarındaki güçlü konumu ve Güney Koreli teknoloji şirketlerine yönelik iyimser beklentiler, yabancı yatırımcıların ülke piyasasına ilgisini artırdı.

Kospi'de kısa sürede yaşanan sert yükseliş, kredili hisse işlemleri ile kaldıraçlı yatırım ürünlerine yönelik talebin hızla artmasına neden oldu. Ülkedeki denetleyici ve düzenleyici kurumların kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına ilişkin uyarılarının ardından endekste sert bir düzeltme yaşandı.

Buna karşın yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep, teknoloji şirketlerinin olumlu finansal görünümü ve yabancı yatırımcı girişleriyle Kospi, ilk yarıda yüzde 100'ün üzerinde değer kazanarak Asya'nın önde gelen endeksleri arasında en yüksek getiriyi sağlayan endeks oldu.

Japonya'da teknoloji şirketleri ve zayıf yen etkili oldu

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yarı iletken ekipmanı ve teknoloji şirketlerindeki yükselişin yanı sıra zayıf yenin ihracatçı şirketlerin karlarını desteklemesiyle güçlü bir performans gösterdi.

Tokyo Electron ve Advantest gibi yarı iletken sektörü şirketleri, yapay zeka altyapısına ve çip üretim kapasitesine yönelik yatırımların artmasından olumlu etkilendi.

Japonya Merkez Bankası, haziran toplantısında politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkararak yaklaşık 31 yılın en yüksek seviyesine yükseltti. Banka, ekonomik görünüm ve enflasyonun tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde faiz artırımlarına devam edilebileceğine işaret etti.

Faiz artırımına karşın ABD Merkez Bankasının para politikasında şahin tutumunu sürdüreceğine yönelik beklentilerin dolar talebini desteklemesiyle dolar/yen paritesi 162,84'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişme, Japon yetkililerin döviz piyasasına yeniden müdahale edebileceğine ilişkin beklentileri gündeme getirdi.

Çin'de iç talep ve gayrimenkul baskısı sürdü

Çin'de sanayi üretimi ile yüksek teknoloji ürünlerinin imalatındaki büyüme Şanghay bileşik endeksini desteklese de zayıf tüketim ve gayrimenkul sektöründeki sorunlar yükselişin sınırlı kalmasına neden oldu.

Ülkede sanayi üretiminin yılın ilk beş ayında yüzde 5,4 artması, lityum iyon batarya, endüstriyel robot ve üç boyutlu yazıcı üretimindeki güçlü yükseliş teknoloji ve ileri imalat şirketlerine yönelik ilgiyi artırdı.

Buna karşın zayıf iç talep, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve konut fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi, Çin ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin endişelerin sürmesine yol açtı.

Pekin yönetiminin piyasalarda aşırı spekülasyonu önlemek amacıyla denetimleri artırması da risk iştahını sınırlandırarak kısa vadeli fiyat hareketlerinin daha dengeli kalmasına neden oldu.

Hong Kong'da ana endeksin zayıf kalmasına karşın halka arz piyasasında güçlü bir toparlanma görüldü. Bölgede şirketlerin ilk yarıda halka arzlardan sağladığı kaynak yaklaşık 21,6 milyar dolara ulaşırken, bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı.

Çinli yapay zeka, yarı iletken, robotik ve otonom sürüş şirketlerinin Hong Kong'da işlem görmeye yönelmesi halka arz faaliyetlerini destekledi. Buna karşın Çin'in sermaye çıkışlarına yönelik kontrolleri, gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve küresel fonların Çin varlıklarına temkinli yaklaşması Hang Seng endeksi üzerinde baskı oluşturdu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Yapay Zeka, Teknoloji, Hong Kong, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Piyasalarında Güçlü Yükselişler - Son Dakika

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