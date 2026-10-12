ATB'de Faik Yavuz yeniden başkan, İbrahim Öztürk yeniden meclis başkanı seçildi - Son Dakika
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ATB'de Faik Yavuz yeniden başkan, İbrahim Öztürk yeniden meclis başkanı seçildi

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ATB seçimlerinde Faik Yavuz yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına, İbrahim Öztürk ise meclis üyelerinin oy birliğiyle yeniden Meclis Başkanlığına getirildi. Yavuz, üyelerin güvenini bir kez daha gösterdiğini belirterek projelere kaldıkları yerden devam etme dileğini dile getirdi.

Ankara Ticaret Borsasının (ATB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Faik Yavuz, Meclis Başkanlığına da İbrahim Öztürk tekrar seçildi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, borsada meslek komiteleri ve meclis üyelerinin seçimiyle başlayan süreç, meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri ile disiplin kurulu üyelerinin seçimleriyle tamamlandı.

Seçimlerin sonucunda Faik Yavuz, yeniden ATB Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi. İbrahim Öztürk de meclis üyelerinin oy birliğiyle yeniden Meclis Başkanlığı görevine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Yavuz, şunları kaydetti:

"ATB seçimlerini camiamıza yakışır şekilde tamamladık. Üyelerimiz, bize duydukları güven ve inancı bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak projelerimize kaldığımız yerden devam etmek ve mevcut eserlerimize yenilerini eklemek en büyük dileğimizdir. ATB yönetimi olarak üstlendiğimiz görev ve sorumlulukların farkındayız. Bugüne kadar taşıdığımız Türkiye'nin öncü ve örnek borsası olma vasfını, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ATB'de Faik Yavuz yeniden başkan, İbrahim Öztürk yeniden meclis başkanı seçildi - Son Dakika
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