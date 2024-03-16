Atlas Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonu

Doğu Anadolu'da Tandır Ekmeği: Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi

Doğu Anadolu'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzeti tandır ekmeği, kadın ustalar tarafından yakılan tandırlarda pişiriliyor. Tandır ekmeği, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlık gerektiren bir iş olduğu için büyük bir ustalık istiyor. Erzincan'da dağ köylerinde hala kullanılan tandırlarda, kadınlar tarafından mayalanan hamurlarla pişirilen tandır ekmeği, hem UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine alınan lavaşı yaşatıyor hem de ekmek ihtiyacını karşılıyor. Erzincan'da bir fırında çalışan kadın ustalar, Ramazan ayı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren tandırları yakarak tandır ekmeği hazırlıklarına başlıyor. Tandır ekmeği, Ramazan'da da yoğun talep gören bir ürün olup, 120 gramı 8 TL, 5'li paketi ise 40 TL'den satılıyor.