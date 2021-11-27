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ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması

27.11.2021 10:30
ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kent ekonomisini geliştirmek ve şehre döviz kazandırmak için ihracatı ve turizm gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ankara sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmeye uygun bir şehir, hatta sağlık turizminde...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kent ekonomisini geliştirmek ve şehre döviz kazandırmak için ihracatı ve turizm gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ankara sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmeye uygun bir şehir, hatta sağlık turizminde de başkent olmaya aday." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinin (ANTOD) kasım ayı olağan toplantısına katıldı.

Baran, Türkiye'nin başkenti ve Anadolu'nun kalbi olan Ankara'nın, sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmeye çok uygun bir şehir olduğunu belirtti.

Ankara ekonomisini geliştirmeye yönelik yürüttükleri çalışmalara da değinen Baran, ihracatı ve turizm gelirlerini artırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ankara'nın sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmeye uygun bir şehir olduğunu ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Hatta sağlık turizminde de Başkent olmaya aday. Bu alanda önemli bir avantajı var fiyatları rekabet edebilir seviyede. Şehrimizde halen 129 sağlık turizmi belgeli muayenehane, özel poliklinik, tıp merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile kamu ve özel hastanelerinde sağlık turizmi yapılabiliyor."

Ankara'nın turizm açısından gelişmesi için yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkati çeken Baran, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına doğrudan uçuş sayısının artması için Türk Hava Yolları ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlık turizmi için Hiser Projesi

Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik yürüttükleri Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) hakkında da konuşan Baran, şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Ticaret Odası olarak HİSER Projesi'ni hayata geçirerek sağlık turizmini geliştirmeyi hedefledik. 3 yıl sürecek proje boyunca, önce hizmet sektörü yani acenteler ve sağlık kuruluşlarımızın kurumsal kapasitesiyle ilgili iyileştirme çalışmaları yapılacak. ATO üyesi işletmelerden oluşturulan kümenin uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelmesine yönelik önce ihtiyaç analizi yapılacak sonra da eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Proje sürecinde acenteler aracılığıyla şehrimize gelen ve sizlerden sağlık hizmeti alan turist sayısında önemli artışları hep birlikte göreceğiz."

ANTOD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Aytun, ATO Başkanı Baran'a kente katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması
ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması

Türkiye, Kongre, Turizm, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran başkentin turizm sektörü temsilcilerinin toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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