ATO Başkanı Baran, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda reel sektörün taleplerini aktardı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını belirterek, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesini istedi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, dün gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda reel sektörün sorunlarını ve taleplerini, şuraya katılan bakanlara iletti.

Baran, yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen büyüme hedefinden vazgeçmeyip üretim, istihdam ve ihracatı artırarak yola devam edeceklerini bildirdi.

Reel sektör adına bazı konuları gündeme getiren Baran, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesini talep etti.

Şirketler için finansman gider kısıtlamasının kaldırılmasını, vergide genellik ilkesine uygun, muafiyetsiz-istinasız, tek oranlı bir KDV sistemine geçilmesini isteyen Baran, şunları kaydetti:

"Reel sektörün finansman ihtiyacı dikkate alınarak birikmiş Katma Değer Vergisi'nin iadesi ve bekleyen kamu alacakları ödenmeli. Hem katma değeri yüksek üretim için hem de iş gücündeki kayıt dışılığın önüne geçebilmek adına nitelikli işçilik, yani mesleki eğitim teşvik edilmeli. Kayıt dışı ile mücadelede daha etkin yöntemler devreye alınmalı. Şirketlerin sermaye ve güçlerini birleştirmesi özendirilerek daha sağlam organizasyon yapısına, iş birikimine, sermaye gücüne ulaşması sağlanmalı. Kamuya olan mali yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmeler daha etkin teşviklerle desteklenmeli. İşçi işveren davalarında, dava açma süresi bir yıl ile sınırlandırılmalı. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımının önüne geçen engeller temizlenmeli ve bu konuda hassasiyet gösterilmeli."