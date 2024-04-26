ATO Başkanı: Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı: Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar azaldı

ATO Başkanı: Ankara\'dan yurt dışına direkt uçuşlar azaldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi öncesi dönemde Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak pandemi nedeniyle bu durumun tersine döndüğünü belirtti. İstanbul Havalimanı'ndan haftalık yurt dışı uçuş sayısının 4 bin iken, Esenboğa Havalimanı'ndan sadece 160 uçuş gerçekleştirildiği görülüyor. ATO, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artması için çalışmalarını sürdürüyor.

26.04.2024 11:55
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusunda yaptığı çalışmalarla pandemi öncesi dönemde bu konuda ilerleme kaydedildiğini dile getirerek, "Pandemi tüm gelişmeleri tersine çevirdi. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan haftalık yurt dışı uçuş sayısı 4 bin iken Esenboğa Havalimanı'ndan sadece 160 uçuş gerçekleştirildiği görülüyor" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Başkent'ten yurt dışına direkt uçuşlar konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara Ticaret Odası'nda yönetime geldikleri günden bu yana Başkent'ten yurt dışına direkt uçuşların artmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Baran, konuyu ilgili mercilere taşıdıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle pandemi öncesinde bu konuda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Başkent'in gelişimi açısından yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkat çeken Baran, "Ankara'nın ticaret, ihracat ve turizm başta olmak üzere hangi alanda gelişmesi söz konusu olursa olsun konu daima yurt dışına direkt uçuşlara geliyor. Sizin de yakından bildiğiniz gibi göreve başladığımız günden bu yana, bu konu bizim gündemimizin ilk sıralarında yer aldı. 2020 yılına kadar şehrimizden yurt dışına direkt uçuşlar konusunda bir ivme yakalamıştık ancak bu süreçte başlayan pandemi tüm gelişmeleri tersine çevirdi. Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan AnadoluJet'in merkezinin Ankara yapılacağı söylendi ancak sonradan bundan vazgeçildi. Sonra AnadoluJet'in adı da değiştirilerek AJet adında yeni bir marka oluşturuldu. Geldiğimiz noktada, İstanbul Havalimanı'ndan 120 ülke 280 destinasyona, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 51 ülke ve 154 destinasyona uçuş gerçekleştiriliyorken, Esenboğa'dan sadece 25 ülke 41 destinasyona uçulabiliyor. İstanbul Havalimanı'ndan haftalık yurt dışı uçuş sayısı 4 bin iken, Esenboğa Havalimanı'ndan sadece 160 uçuş gerçekleştirildiği görülüyor. Diğer yandan yeni düzenleme neticesinde AJet Yolcuları CIP hizmetlerden yararlanamadığı gibi uçak içi ikram da alamıyor" dedi.

Direkt uçuşlarda THY talebi

Baran, Ankara'dan direkt uçuşların sadece AJet ile yapılabildiğini, Türk Hava Yolları ile yolculuk yapmak isteyenlerin İstanbul aktarmalı seyahat edebildiğini belirterek, "Ankara'dan yoğun talep gören hatlarda, direkt uçuşların Türk Hava Yolu ile de gerçekleştirilmesi sağlanmalı. Yolculuk yapmak isteyenlere seçenek sunulmalı" diye konuştu.

"16 destinasyona direkt uçuş talebimizi Bolat'a ilettik"

ATO Başkanı Gürsel Baran, geçtiğimiz haftalarda ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ile birlikte Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret ederek, konuya ilişkin hazırladıkları detaylı bir dosya ilettiklerini söyledi. Baran, "Ticaret ve yatırım ilişkileri gibi gerekçelerle Ankara'dan aktarmalı uçulan, Brüksel, Roma, Barselona, Zürih, Aşkabat ve Saraybosna'nın da aralarında bulunduğu 16 destinasyona direkt uçuş konulmasına ilişkin taleplerimizi Sayın Bolat'a ilettik. Ankara Ticaret Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Ankaramızın ve ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar azaldı - Son Dakika

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