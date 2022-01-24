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ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret - Son Dakika

ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret

24.01.2022 11:32
ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile birlikte Ankara Ticaret Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "81 İlde 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile birlikte Ankara Ticaret Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "81 İlde 81 Meslek Lisesi" projesi kapsamında hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphanesini ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesine ATO olarak kitap bağışında bulunduklarını söyledi. Kütüphane kültürünün kitap okuma sayısının artması ve genç nesillerin okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir yeri olduğunu kaydeden Baran, "Ankara Ticaret Odası adına öğrencilerimiz için kütüphanemize bin 540 adet kitap bağışında bulunduk. Okulumuzun ihtiyacı ve öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda kütüphanemizin daha da zenginleştirilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak faaliyet ve çalışmalarında eğitim konusunu her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Baran, "Mesleki eğitim ülkemiz için nitelikli iş gücünün birincil kaynağı. Bu sebeple mesleki eğitimin güçlendirilmesi, iyi eğitim almış gençlerin yetişmesi ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Baran, mesleki eğitim ile donanmış gençlerin hem iş hayatına akranlarından önde başlayacaklarını hem de meslek liseli olmanın avantajlarını yaşayacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili de yer aldı. - ANKARA

ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret
ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret

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milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Türkiye, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO'dan hamisi olduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi'ne ziyaret - Son Dakika
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