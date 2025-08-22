ATP GSYO'dan Menulux'a Yatırım - Son Dakika
Ekonomi

ATP GSYO'dan Menulux'a Yatırım

ATP GSYO\'dan Menulux\'a Yatırım
22.08.2025 11:33
ATP Girişim Sermayesi, Menulux'a yatırım yaparak konuk ağırlama sektöründe dijitalleşmeyi destekleyecek.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı (SaaS) POS sistemleriyle bakım ve teknik destek hizmetleri sunan Menulux Yazılım A.Ş.'ye yatırım yapma kararı aldı.

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ATP GSYO) portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı (SaaS) POS sistemleriyle bakım ve teknik destek hizmetleri sunan ve 2 bin 650 restorana hizmet veren Menulux Yazılım A.Ş.'ye (Menulux) yatırım yapma kararı aldı. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında ATP GSYO, Menulux'te yüzde 10 oranında pay sahibi olmasına yönelik iştirak ve pay sahipleri sözleşmesini imzaladı.

Bu yatırım ile ATP GSYO, ATP'nin büyük ölçekli zincirlere sunduğu uçtan uca yazılım ve hizmet ekosistemine ek olarak, 2026 tahminlerine göre pazarın yüzde 40'ını oluşturacak orta segment işletmelere yönelik yenilikçi çözümler sunan Menulux'ün büyümesini desteklemeyi ve uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyor.

Menulux'ün sunduğu masaya servis teknolojileri ve kapsamlı dijital çözümler, ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücüyle birleşerek ATP ve ATP GSYO'nun portföy şirketlerine verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet avantajı kazandıracak.

"İnovasyon ve sinerji potansiyeli yüksek girişimlerle kalıcı değer oluşturmayı sürdüreceğiz"

ATP GSYO CEO'su Alp Can Gökdeniz, yatırımın vizyonlarına katkısını şu sözlerle değerlendirdi: "Aldığımız bu yatırım kararı, ATP GSYO'nun geleceğe dönük vizyonunu ve hedeflerini yansıtan güçlü bir adım oldu. Konuk ağırlama sektöründe dünya genelinde hızla artan dijitalleşme ve bulut tabanlı çözümlere yönelim, işletmelerin teknoloji yatırımlarını stratejik bir öncelik haline getiriyor. Bu küresel eğilimler ışığında Menulux'ün, ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücüyle birleşerek hem yerel hem de uluslararası pazarlarda önemli bir başarı göstereceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inovasyon ve sinerji potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yaparak portföyümüzü büyütmeyi ve kalıcı değer oluşturmayı sürdüreceğiz."

Global konuk ağırlama sektöründe dijital dönüşüm yatırımları hızla artıyor. Küresel POS sistemleri pazarı 2023 yılında 30 milyar dolar seviyesini aşarken, 2030 yılına kadar yüzde 10,4'ün üzerinde yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle SaaS tabanlı çözümler, restoran ve otel işletmelerinde operasyonel verimlilik, esneklik ve müşteri deneyimini iyileştirme potansiyeliyle öne çıkıyor.

ATP GSYO, yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle robotik uygulamalar, otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknoloji odaklı dikeylerde; foodtech, logitech, agrotech, fintech ve sürdürülebilirlik alanlarında portföyünü genişletmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Finans, Son Dakika

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
